Эксперты: Кабмин отказался от пошлин на импорт горючего из-за опасения "бензинового" Майдана

Лидер гражданского движения "Общее дело" Александр ДАНИЛЮК считает, что правительство отказалось от введения пошлин на импорт нефтепродуктов из-за опасения "бензинового" Майдана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности, таким образом А.ДАНИЛЮК прокомментировал заявление руководителя Минэнергоугля Юрия БОЙКО относительно отказа правительства от введения пошлин на импортированное горючее.

"Чем бы сегодня Кабинет министров не мотивировал свою позицию, общество должно знать - состоялась классическая капитуляция перед угрозой масштабных протестов в Киеве и регионах, которые должны были начаться со дня на день. Автомобилисты создали консолидированную программу действий, которая исключала какие-либо компромиссы с правительством. Речь шла только о полном выполнении требований автосообщества. Власть своевременно получила сигнал и правильно его поняла", - сказал А.ДАНИЛЮК.

Он сообщил, что по инициативе "Общего дела" было создано движение "Автофронт" как единая протестная платформа для отстаивания интересов отечественного автосообщества. К инициативе присоединились Профсоюз таксистов Украины, Ассоциация грузоперевозчиков Киева и ряд автоклубов с целью совместно ликвидировать угрозу значительного повышения цен на горючее из-за намерения правительства ввести пошлины на импорт нефтепродуктов.

Участники инициативы обратились с открытым письмом к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, в котором отметили, что введение такой пошлины выгодно только технологически отсталым отечественным НПЗ, которые стремятся таким образом повысить цены на собственную низкокачественную продукцию, которая не выдерживает конкуренции с импортированной.

Автомобилисты выдвинули Н.АЗАРОВУ требование не допустить введения пошлин на импорт нефтепродуктов, отметив, что в противном случае будут вынуждены прибегнуть к массовым акциям гражданского неповиновения.

Участники инициативы развернули широкую информационную кампанию и начали подготовку к протестным мероприятиям. На сайте "Автофронта” проходил сбор подписей под открытым письмом к главе правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце января этого года Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов независимо от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, тогда как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлина даст возможность увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлины приведет к дальнейшему росту цен на качественные нефтепродукты, поскольку их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание горючего в стране. Импортеры считают, что правительство фактически переводит расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном листе к премьер-министру Украины выразили посольства Литвы, Румынии и Польши.

Экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности на заседании 11 марта, которое проводилось по поручению премьера Н.АЗАРОВА, установила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 в размере 9,5 грн. за литр, на дизельное топливо - 9 грн. за литр.