Украина и Турция подписали Меморандум о совместном изучении углеводородных ресурсов Черного моря

На прошлой неделе в г. Анкара (Турция), в рамках третьего заседания украинско-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики, был подписан Меморандум о совместном изучения углеводородных ресурсов Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что на переговорах украинскую делегацию представлял заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь КИРЮШИН, турецкую - заместитель министра энергетики и природных ресурсов Турции Сефа Садык АЙТЕКИН

Во время заседания стороны обсудили ряд вопросов по развитию плодотворного двустороннего сотрудничества в энергетической сфере и выразили пожелания относительно дальнейшего расширения такого сотрудничества.

В частности, стороны решили поощрять сотрудничество между частными и национальными компаниями Турции и Украины в трубопроводных проектах, морской и сухопутной разведке и добыче углеводородов.

В рамках заседания состоялось подписание меморандума между НАК «Нафтогаз Украины» и Турецкой нефтяной компанией, целью которого является установление долгосрочных партнерских отношений и осуществление взаимовыгодного сотрудничества по организации изучения углеводородных ресурсов Черного моря, а также дальнейшему развитию этого направления сотрудничества.

Во время заседания стороны также согласились сотрудничать на техническом уровне для определения возможностей сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в частности гидроэнергии. Стороны заявили, что готовы к сотрудничеству в сфере модернизации гидроэлектростанций и обменялись мнениями о перспективах объединения энергосистем.

Кроме того, стороны согласились сотрудничать на техническом уровне для содействия передаче ноу-хау и технологий в различных сферах угольного сектора.

Следующее, четвертое, заседание украинско-турецкой Рабочей группы по вопросам энергетики пройдет в Киеве, его дата будет согласована позднее.