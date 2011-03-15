Нефтетрейдеры призывают правительство отказаться от обвинений и возобновить диалог

Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» призывает правительство Украины отказаться от административного регулирования, необоснованных обвинений участников рынка в спекуляциях и социальной безответственности и перейти к поиску выхода из сложившейся ситуации путем возобновления диалога.

Об этом сказано в сообщении ассоциации, текст которого передан агентству УНИАН.

При этом в сообщении отмечается, что в противном случае, ситуация на топливном рынке может развиваться непредсказуемо.

Нефтетрейдеры напоминают, что на протяжении января-февраля т.г. владельцы АЗС выполнили взятые на себя перед правительством обязательства по сдерживанию цен на нефтепродукты. В частности, согласно решению Экспертно-аналитической группы от 28 января под председательством Андрея КЛЮЕВА, с 1 по 23 февраля цена на А-95 в основных сетях не превысила 9 грн./литр. Хотя за этот период отпускные цены на украинских НПЗ выросли в полном соответствии с динамикой цен на нефть.

«По предварительным оценкам, убытки членов нашей ассоциации, владеющих 1 423 АЗС, в январе-феврале т.г. составили около 150 млн. грн. и продолжают увеличиваться из-за опережения темпов роста оптовых цен по сравнению с розничными. Заявления некоторых чиновников о сверхприбылях АЗС сегодня нами воспринимаются не иначе, как издевательство и грубая дезинформация», – отмечено в сообщении.

Вместе с тем в ассоциации заявляют, что обеспокоены ростом цен на нефтепродукты. «Участникам розничного рынка высокие цены на топливо также невыгодны, как и потребителям, поскольку объемы продаж – основа бизнеса АЗС – падают, а соответственно снижается и рентабельность работы АЗС», – отметил президент ассоциации Леонид КОСЯНЧУК.

Ассоциация операторов рынка нефтепродуктов обращает внимание на то, что проблемы высоких цен на топливо сегодня охватили как европейские страны, так и американский континент, где бензин и ДТ подорожали до рекордных уровней 2008 г.

«Объединение вынуждено констатировать объективный характер повышения цен и неизбежность дальнейшего подорожания нефтепродуктов до 10,00-10,20 грн./литр на бензин А-95 и до 9,30-9,50 грн./литр - на ДТ», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, ассоциация заявляет, что никак не будет способствовать разрешению ситуации эскалация напряженности между органами власти и компаниями-поставщиками нефтепродуктов. «Присутствует ощущение, что у кого-то есть надежды на изменение ситуации с помощью финансовых санкций и штрафов со стороны АМК. Однако очевидно, что вышеупомянутую проблему высоких цен на нефть в мире это никоим образом не решает. Ни в одной стране Европы и США мы сегодня не видим таких путей борьбы с высокими ценами, как давление на операторов рынка», – отмечается в сообщении.

Ассоциация заявляет, что во избежание негативных социально-экономических последствий в стране, нужно прекратить бесперспективную многолетнюю практику поиска виноватых и «демонизации» операторов розничной торговли нефтепродуктами, приступив к выработке краткосрочных и долгосрочных программ преодоления негативного влияния высоких топливных цен на планете.

Вместе с тем, ассоциация приветствует решение Минэнергоугля отказаться от идеи введения пошлины на импорт нефтепродуктов. Очевидно, что министерство согласилось с выводами ассоциации, правительственных специалистов и отраслевых экспертов о том, что главным результатом этого шага будет повышение цен для потребителей. В этой связи, даже при изменении ценовой ситуации на рынке, такая мера никогда не будет эффективной, так как увеличит топливные расходы граждан.

«Среди первоочередных мер в нынешней ситуации должно стать хотя бы временное снижение налогов на нефтепродукты. Это единственный действенный метод, который сегодня рассматривают правительства стран Европы для борьбы с высокими топливными ценами», – сказано в сообщении.