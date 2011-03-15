Задолженность предприятий ТКЭ за потребленный газ превысила 6,2 млрд. грн.

Задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) природный газ продолжает расти и, по состоянию на 14 марта т.г., согласно данным оперативного мониторинга, уже превысила 6,2 млрд. грн. (без АЭК «Киевэнерго, уровень оплаты - 46%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что наибольшие долги за потребленный для производства тепловой энергии природный газ накопили предприятия ТКЭ Донецкой (1,06 млрд. грн.), Днепропетровской (887 млн. грн.), Харьковской (792 млн. грн.), Луганской (350 млн. грн.), Запорожской (323 млн. грн.), Одесской (299 млн. грн.), Киевской (236 млн. грн.), Львовской (234 млн. грн.), Полтавской (198 млн. грн.), Житомирской (145 млн. грн.) областей, а также АР Крым (253 млн. грн.).

Долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за 2010-2011 гг. составляет свыше 1,8 млрд. грн. (уровень оплаты в 2011 г. – 47%).

Самый низкий уровень расчетов за потребленный с начала текущего отопительного периода природный газ у теплоэнергетиков Закарпатья (29%), АР Крым (33%), Донецкой (36%), Луганской областей (38%), г. Севастополь (39%), Житомирской и Кировоградской (по 41%), Днепропетровской (42%) и Харьковской областей (44%).

Хотя бытовые потребители в целом добросовестно оплачивают стоимость коммунальных услуг, в т.ч. стоимость потребленной тепловой энергии, в ДК «Газ Украины» уплаченные гражданами денежные средства в полном объеме не поступают, сообщает пресс-служба компании.

ДК «Газ Украины» требует от руководителей теплоснабжающих предприятий-должников ускорить расчеты за потребленный природный газ и привести его потребление в соответствие с выделенными плановыми объемами.

В случае неудовлетворительных расчетов с компанией, поставки природного газа предприятиям ТКЭ будут ограничены до выделения плановых объемов.

Специалисты ДК «Газ Украины» выедут в регионы для предоставления предприятиям по газоснабжению и газификации необходимой помощи по ограничению поставок природного газа предприятиям ТКЭ-должникам.

ДК «Газ Украины» обращает также внимание руководства местных органов власти на необходимость усиления дисциплины потребления природного газа и его оплаты.

Также компания отмечает, что значительная задолженность предприятий ТКЭ за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного периода 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.