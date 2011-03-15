Уровень радиации на "Фукусиме" снизился в 20 раз - правительство Японии

Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано заявил во вторник на пресс-конференции, что радиационный фон на входе в аварийную АЭС "Фукусима-1"во второй половине дня снизился более чем в 20 раз, передает РИА-Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Как сообщил генсек японского правительства, по данным на 9 утра вторника по местному времени (03.00 мск) радиационный фон составил 11930 микрозивертов в час. В 15.30 по местному времени (09.30 мск), радиация составляла 596,4 микрозивертов. Доза облучения в 1-2 зиверт (1-2 миллиона микрозиверт) в час вызывает симптомы лучевой болезни. Естественный радиационный фон составляет от 0,05 до 0,2 микрозиверт в час. После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения на АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2" (префектура Мияги) был введен режим чрезвычайной ситуации.

Начиная с субботы, на АЭС "Фукусима-1"произошли взрывы на первом, третьем и втором энергоблоках и пожар на четвертом энергоблоке. Уровень радиационного фона в районе станции и на территории префектур Фукусима и Ибараки значительно повысился, что вынудило власти начать эвакуацию людей из зоны радиусом 20 километров. В столице Японии Токио во вторник было зафиксировано наличие в атмосфере радиоактивного йода и цезия в безопасных для здоровья населения концентрациях. Землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта, оно вызвало цунами высотой более десяти метров. Эпицентр землетрясения находился в 373 километрах северо-восточнее Токио, его очаг залегал на глубине 24 километра. Вскоре в том же районе произошло еще несколько мощных подземных толчков магнитудой свыше 6,0.