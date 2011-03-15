Минэнергоугля считает нецелесообразным введение пошлин на импорт нефтепродуктов

Министерство энергетики и угольной промышленности считает нецелесообразным введение пошлин на импорт нефтепродуктов в Украину в условиях роста цен на нефть на мировых рынках.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО 13 марта в эфире телекомпании «5 канал».

«Сегодня не время вводить пошлины, потому что в результате кризиса в Северной Африке мы и так имеем напряженную ситуацию. Поэтому этот вопрос сегодня на повестке дня не стоит, а он используется как раз определенными владельцами сетей, чтобы отвлечь внимание общества», – сказал он.

Вместе с тем министр заявил, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы в состоянии обеспечить страну собственным топливом, однако сегодня они загружены на 30% из-за увеличения объемов импорта нефтепродуктов.

«Протекционистская политика по отношению к импортерам привела к увеличению импортируемого бензина. Наша задача - обеспечить их (НПЗ) загрузку, но сделать таким образом, чтобы наши потребители не почувствовали. Что, собственно говоря, мы и сделаем, как только успокоится ценовая политика и кризис рынка нефтепродуктов», – заявил Ю.БОЙКО.

«Государство будет продолжать очень жестко вмешиваться в ценовую ситуацию на нефтяном рынке... Нет случаев в мире, когда государство не контролирует такие чувствительные рынки», – отметил министр.

Напомним, 24 января Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о начале специального расследования в отношении увеличения объемов импорта нефтепродуктов в Украину, результатом которого может стать введение пошлин на топливо.