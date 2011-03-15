Парламенту предлагают денонсировать соглашение о достройке двух ядерных реакторов в Украине

Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО зарегистрировал в парламенте проект закона "О денонсации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «За Украину!».

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, аварии, случившиеся на нескольких атомных электростанциях Японии после землетрясения 11 марта 2011 года, и вызванные этими авариями тяжелые последствия для энергетики и экологии Японии, стали еще одним доказательством опасности, которую несут атомные электростанции.

По словам автора законопроекта, Украина, которая в апреле 2011 года отмечает 25-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, в полной мере испытала трагические последствия экстенсивного развития ядерной энергетики. Украинские эксперты по вопросам энергетики и экологии на протяжении длительного времени отмечают нецелесообразность строительства в Украине новых ядерных ректоров. С точки зрения экономики, энергетической и экологической безопасности, намного эффективнее средства, которые тратятся на строительство новых ядерных реакторов, тратить на повышение энергоэффективности украинской экономики, включая энергосберегающие технологии и развитие возобновляемой энергетики, подчеркнул В.КИРИЛЕНКО.

В документе также подчеркивается, что Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС является непрозрачным и невыгодным для Украины с точки зрения ее экономических интересов и энергетической безопасности. Соглашение не содержит финансовых условий получения кредита на строительство энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС, предусматривая, в то же время, необоснованные и избыточные обязательства украинской стороны. Эти обязательства предусматривают закупку 100% ядерного топлива исключительно в России, создают возможность для необоснованного завышения цены этого топлива и электрической энергии и тому подобное, констатируется в законопроекте.

Учитывая вышеизложенное, отмечается в пояснительной записке, Соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой АЭС подлежит денонсации.