Каскад Днепровских ГЭС готов к приему половодья – «Укргидроэнерго»

Гидротехнические сооружения и оборудование каскада Днепровских ГЭС-ГАЭС готовы к приему половодья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил журналистам председатель правления ОАО «Укргидроэнерго» Семен ПОТАШНИК.

«ГЭС каскада уже практически сегодня готовы по своему состоянию оборудования, по состоянию агрегатов и плотин для того, чтобы работать нормально в условиях паводка, который начинается сейчас и закончится в июне», - сказал он.

При этом С.ПОТАШНИК отметил, что в этом году уровень половодья ожидается значительно меньше, чем в прошлом, когда компании пришлось срабатывать уровень того же Киевского водохранилища до «мертвой зоны».

"Мы будем делать все для того, чтобы все (половодье) прошло нормально", - подчеркнул глава компании.

В то же время, как отмечают в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра, в период половодья в створе Киева ожидается объем воды ниже нормы – около 21,5 куб. км, тогда как норма составляет 26,5 куб. км. Половодье ожидается в период с третьей декады марта до третьей декады июня.

По прогнозам министерства, максимумы половодья на реке Припять (на участке Мозырь - Чернобыль) придутся на 12-20 апреля, на Десне (на участке Моровск – Летки) – на 5-15 мая, на Днепре (около Киева) – на 20-30 апреля.

Объем бокового притока в Кременчугское водохранилище прогнозируется на уровне 0,5-1 куб. км (при норме 1,4 куб. км), в Днепродзержинское водохранилище – 0,6-1,2 куб. км (при норме 1,5 куб. км), в Днепровское – 0,4-0,8 куб. км (при норме 0,63 куб. км).