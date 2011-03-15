АМКУ отложил вынесение решения по делу о повышении цен на нефтепродукты

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отложил вынесение решения по делу о резком повышении цен на нефтепродукты в декабре 2010 года – январе 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил государственный уполномоченный АМКУ Николай БАРАШ сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, такое решение комитет принял сегодня на своем заседании.

В частности, по его словам, решение АМКУ было уже фактически готово, однако некоторые компании предоставили дополнительные материалы по данному делу, и комитет принял решение о переносе окончательного решения по данному делу.

Как отметил Н.БАРАШ, 4 января Антимонопольный комитет возбудил дело против пяти крупных нефтетрейдеров: ООО “Континент Нефте Трейд” (WOG), ООО «Альянс Холдинг» (Shell), ЧП «ОККО-Нефтепродукт» (ОККО), ПИИ «Лукойл Украина» (Лукойл) и СП ООО «Кершер» (ТНК).

Как выяснил АМКУ, ответчики без объективно оправданных на то причин одновременно увеличивали и устанавливали на одинаковом уровне розничные цены на бензин и дизельное топливо на собственных АЗС. Вместе с тем, это обусловило резкое увеличение цен именно в декабре 2010-го – январе 2011 года.

По словам Н.БАРАША, за этот период розничные цены на бензин А-95 выросли на 60 коп. за литр – на 8% в месяц. При этом он добавил, что ответчики не связаны друг с другом и у них должна быть конкуренция, поскольку данные субъекты имеют разных поставщиков нефтепродуктов, которые они закупают по разным ценам.

В частности, ответчики закупали топливо по ценам, которые отличались на 124-144 долл. за тонну и имели разные источники поставок – как произведенные в Украине, так и за рубежом. Существенно отличалось и количество остатков топлива, а существующий их объем давал ответчикам возможность бесперебойно осуществлять реализацию топлива в розницу на собственных АЗС.

Также Н.БАРАШ добавил, что возможная сумма штрафа для данных нефтетрейдеров может составить до 10% от годовой выручки компании.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что Антимонопольный комитет сегодня огласит решение в деле по факту резкого роста цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года в основных сетях автозаправочных станций Украины.

4 января этого года АМКУ начал расследование деятельности ценовых лидеров рынка на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» заявил, что Антимонопольный комитет Украины может оштрафовать нефтетрейдеров на сумму до 1 млрд. грн. за резкий рост цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года.