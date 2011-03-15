«Энергоатом» послезавтра проведет аварийные учения на Хмельницкой АЭС

НАЭК «Энергоатом» в четверг, 17 марта, проведет плановые учения по ликвидации последствий аварийной ситуации на базе Хмельницкой АЭС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, целью учений является проверка боеспособности подразделений пожарной части по охране АЭС, отработка взаимодействия оперативного персонала ХАЭС и подразделений пожарной охраны, отработка действий спасателей по гашению электрооборудования, которое находится под напряжением.

Справка УНИАН. На Хмельницкой АЭС эксплуатируется два реактора типа ВВЭР номинальной мощностью 1000 МВт. Первый энергоблок станции был введен в эксплуатацию в 1987 году, второй – в 2004 году.

Украина планирует к 2017 году достроить на Хмельницкой АЭС еще 2 блока типа ВВЭР-1000.