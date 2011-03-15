"ТНК-ВР Коммерс" снизит цены на нефтепродукты в Луганской области

Представители "ТНК-ВР Коммерс" заявили о своем намерении пересмотреть политику ценообразования на нефтепродукты в Луганской области и снизить цену на бензин и дизельное топливо.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой ОГА на председателя Владимира ПРИСТЮКА.

Вопрос цен на бензин и дизельное топливо рассматривался на встрече нефтетрейдеров региона и руководства области 12 марта.

Во время встречи В. ПРИТЮК подверг жесткой критике действия нефтетрейдеров по повышению цены на нефтепродукты в области. Он подчеркнул, что областная власть не намерена позволять наживаться на жителях Луганщины представителям нефтеперерабатывающих компаний. По словам губернатора, в Луганской области цены на бензин были выше, чем в Киеве и некоторых других регионах.

В. ПРИСТЮК призвал нефтетрейдеров пересмотреть цену на бензин в регионе и со своей стороны пообещал всячески содействовать в этом вопросе. По итогам встречи компанией "ТНК-ВР Коммерс" был проведен анализ ценообразования. Представители компании согласились пересмотреть цену на нефтепродукты.

«Важно, что в таких вопросах удается достичь компромисса, – отметил В. ПРИСТЮК. – Мы выступаем за диалог, и областная власть со своей стороны готова оказывать помощь и поддержку в любых вопросах в рамках своих полномочий».