ВР установила границы ответственности субъектов электроэнергетики за бесперебойное снабжение

Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об электроэнергетике" (относительно усовершенствования законодательства по вопросам электроэнергетики в части установления и разграничения ответственности субъектов).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 262 народных депутата из 392, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, определено, что "электроустановка - это комплекс взаимосвязанных оборудования и сооружений, которые предназначаются для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии".

Кроме этого, документом предусмотрено, что энергопоставщик не несет ответственности перед потребителем электрической энергии в случае прерывания поставок электрической энергии, если на момент наступления этого события схема питания потребителя электроэнергии по вине потребителя не отвечала требованиям нормативно-технических документов.

Законом устанавливается также, что потребитель электрической энергии несет ответственность за ущерб, причиненный энергопоставщику в результате несоответствия технического состояния электроустановок потребителя и/или схемы питания потребителя требованиям нормативно-технических документов, согласно условиям договора.