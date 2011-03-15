Страны Евросоюза договорились провести тестирование своих АЭС

Брюссель. Страны-члены ЕС, использующие ядерную энергетику, договорились провести дополнительные испытания атомных электростанций (АЭС) в свете последних событий в Японии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня в Брюсселе журналистам комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР после встречи с министрами энергетики, представителями регуляторов ядерной энергетики и представителями компаний, занимающихся ядерной энергетикой в странах ЕС.

«Это было общее согласие. Большая часть стран была представлена, и никто не выступал против предложения провести стресс-тест на европейском уровне для как можно большего количества АЭС», - сказал комиссар.

Он отметил, что уже на следующей неделе состоится еще встреча на высоком уровне, задачей которой станет определение общих критериев для проведения дополнительных тестирований европейских АЭС.

«Это переоценка, если хотите, всех потенциальных рисков: землетрясения, цунами, террористические атаки…», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Комиссар ЕС также отметил, что поскольку безопасность является общим вопросом, Евросоюз был бы заинтересован в том, чтобы подобные испытания были проведены и в соседних с ЕС странах, а также в странах-участницах Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ).

«Мы хотим предложить нашим партнерам присоединиться к этим испытаниям, в том числе и в вопросе определения критериев», - сказал комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, в Японии в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами 11 марта возникла сложная обстановка на ряде АЭС и, прежде всего, на АЭС «Фукусима», где произошло несколько взрывов.