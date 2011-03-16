Россия построит АЭС в Беларуси

Россия и Беларусь заключили Межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций госкорпорации «Росатом», свои подписи под документом вчера в Минске поставили генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО и министр энергетики Беларуси Александр ОЗЕРЕЦ.

Соглашение предусматривает, что строительство Белорусской АЭС будет осуществляться под ключ российской стороной. Генеральным подрядчиком выступит ЗАО «Атомстройэкспорт», заказчиком - ГУ «Дирекция строительства атомной электростанции» (ГУ «ДСАЭ»). Между генеральным подрядчиком и заказчиком должен быть подписан контракт на проектирование, строительство АЭС и поставки оборудования (EPC-контракт).

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт и будет построена на Островецкой площадке в Гродненской области. Для строительства первой белорусской АЭС был выбран проект «АЭС-2006» ОАО «СПб «Атомэнергопроект», отличающийся повышенными характеристиками безопасности и технико-экономическими показателями. Кроме того, проект полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ.

Первый энергоблок будущей АЭС планируется пустить в 2017 году, второй - в 2018 году.

Кроме того, соглашение предусматривает, что российская сторона предоставит Беларуси государственный кредит, условия которого будут оговорены отдельным межправительственным соглашением.

Как сообщил на пресс-конференции в Минске премьер-министр России Владимир ПУТИН, объем кредита составит примерно 6 млрд. долл.

«Это соглашение может быть заключено в течение месяца. Вопрос идет о финансировании инфраструктуры. Обычно страна-заказчик финансирует строительство инфраструктуры, прилегающей к станции самостоятельно. Мы с белорусскими партнерами обсуждаем возможность участия российской стороны в кредитовании и этой части, но это - еще раз хочу подчеркнуть - предмет переговоров», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщалось, после аварий на двух японских АЭС, которые произошли после землетрясения 11 марта, Германия объявила мораторий на три месяца на продление сроков эксплуатации атомных электростанций, власти Швейцарии приняли решение заморозить все свои программы по замене атомных реакторов.

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС заявил о приостановлении ядерной программы в стране.