На "Фукусиме Дайичи" снова возник пожар

На четвертом энергоблоке японской АЭС "Фукусима Дайичи", где после сильного землетрясения и цунами возникла аварийная ситуация, снова возник пожар, сотрудники станции были эвакуированы в связи с повышением радиации.

Как сообщает Радио «Свобода», в настоящее время сотрудники вернулись на рабочие места - после эвакуации, осуществленной после кратковременного скачка уровня радиации.

Сообщается о возможном повреждении третьего энергоблока.

Власти Японии заявили, что могут обратиться к американским военным с просьбой помочь в охлаждении реакторов на АЭС. В пострадавших от землетрясения районах продолжаются спасательные работы. Официальное число погибших превысило 3 тысячи, кроме того, тысячи людей числятся пропавшими без вести.

Крова лишились около полумиллиона человек, сообщается о нехватке продовольствия и топлива.

Вместе с тем, сегодня в нескольких десятках километрах от Токио произошло очередное сильное землетрясение магнитудой 6, угрозы возникновения цунами нет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Сообщения о пострадавших и разрушениях не поступали.

Одно из сильнейших землетрясений за последние годы произошло 11 марта у побережья японской префектуры Мияги в 373 километрах северо-восточнее Токио. Магнитуда составила 9. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести более 10 тысяч человек. Произошли аварии на АЭС. Как ранее сообщило главное метеорологическое агентство Японии, остаточные подземные толчки магнитудой выше 7 продлятся в течение месяца.