Венесуэла решила приостановить программу по развитию ядерной энергетики

Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС заявил, что в стране будет приостановлена программа развития ядерной энергетики - после аварии на японской АЭС "Фукусима".

По словам У.ЧАВЕСА, события в Японии показали, что атомные электростанции представляют большую угрозу для безопасности людей, поскольку проблем не смогло избежать даже столь технологически развитое государство, сообщает Радио «Свобода».