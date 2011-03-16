Венесуэла решила приостановить программу по развитию ядерной энергетики
11:24, 16 марта 2011Энергетика
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Президент Венесуэлы Уго ЧАВЕС заявил, что в стране будет приостановлена программа развития ядерной энергетики - после аварии на японской АЭС "Фукусима".
По словам У.ЧАВЕСА, события в Японии показали, что атомные электростанции представляют большую угрозу для безопасности людей, поскольку проблем не смогло избежать даже столь технологически развитое государство, сообщает Радио «Свобода».
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