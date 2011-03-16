Украина увеличила производство электроэнергии на 2,7%

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-феврале т.г. увеличилось на 2,7%, или на 940,5 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2010 года - до 35,739 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, за два месяца тепловые электростанции (ТЭС) сократили выработку электроэнергии на 0,8%, или 130,1 млн. кВт/ч, – до 15,953 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) увеличили на 6,4%, или 952,1 млн. кВт/ч, – до 15,792 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ увеличили на 9,1%, или 144,7 млн. кВт/ч, – до 1,742 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в январе-феврале т.г. сократили выработку электроэнергии на 1,1% - до 2,251 млрд. кВт/ч.

В феврале т.г. выработка электроэнергии в ОЭС Украины выросла по сравнению с февралем 2010 года на 6,3%, или на 1,024 млрд. кВт/ч, – до 17,378 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2011 году увеличить производство электроэнергии на 3,7%, или на 6,9 млрд. кВт/ч, - до 194,839 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2010 годом.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины, по оперативным данным, в 2010 году увеличилось на 8,7%, или 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.