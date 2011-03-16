Турция не откажется от строительства на своей территории АЭС – премьер-министр

Москва. Турция не откажется от строительства на своей территории атомных электростанций из-за аварии в Японии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Мы не можем отказываться от реализации совместных проектов из-за землетрясений», – сказал Р.ЭРДОГАН.

Он выразил уверенность, что АЭС, построенная специалистами «Росатома» в Турции, станет образцом для всего мира.

Турецкий премьер отметил, что Турция также находится в сейсмически неустойчивой зоне, поэтому будут приняты дополнительные меры безопасности, которые позволят АЭС выдерживать землетрясения магнитудой 8 и 9 баллов.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что будущая АЭС будет принципиально отличаться от японских атомных электростанций. «Мы договорились с нашими турецкими друзьями о том, что на модели АЭС в Аккую будет использоваться принципиально новая схема управления, которая включает в себя триединство возможностей: и постройки самой станции, и владения, и ее управления. Это, конечно, дополнительным образом увеличивает и нашу ответственность, и не в меньшей степени в этом заинтересованы наши турецкие партнеры», – сказал он.