Украина увеличила потребление электроэнергии на 3,6%

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в январе-феврале т.г. выросло на 3,6%, или 1,205 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 35,056 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в отчетный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 5,6%, или 1,461 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2010 года, – до 27,793 млрд. кВт/ч.

В феврале 2011 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 5,8% по сравнению с февралем 2010 года – до 13,495 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в январе-феврале т.г. увеличили потребление электроэнергии на 4,3%, или 502 млн. кВт/ч, по сравнению январем-февралем 2010 года – до 12,246 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности сократили потребление электроэнергии на 0,2%, или 12,8 млн. кВт/ч, – до 6,341 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в отчетный период увеличили потребление электроэнергии на 16,7% – до 1,867 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 2%, до 3,687 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 7,5%, или 552,3 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-февралем 2010 года – до 7,899 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в январе-феврале т.г. снизилась с 44,6% до 44.1%, населения – выросла с 27,9% до 28,4%

Как сообщал УНИАН, в 2010 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто) выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 183,9 млрд. кВт/ч. объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В 2009 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 8,7%, или 16,151 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 169,009 млрд. кВт/ч. Объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 9%, или 13,332 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 134,558 млрд. кВт/ч.

В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5% по сравнению с 2007 годом – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.