ДТЭК приобрела на месячном аукционе 860 МВт мощности для экспорта электроэнергии в апреле

ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр-Трейд» приобрели на месячном аукционе НЭК «Укрэнерго» доступ к 860 МВт мощности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в апреле за 10,5 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем аукционе «Укрэнерго» было реализовано всего 9 лотов сечения по 4 межгосударственным направлениям.

Все лоты были выкуплены по стартовым ценам, поскольку на каждый из них претендовало по одной компании, и все они входили в группу ДТЭК.

В частности, компания «Востокэнерго» прибрела сечение мощностью 245 МВт «Бурштынская ТЭС – Энергосистемы Словакии, Венгрии и Румынии» за 7 тыс. грн.

Также «Востокэнерго» пробрело за 0,5 тыс. грн. доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВТ.

«Востоэнерго» выкупило также 215 МВт сечения Добротворская ТЭС – Замость (Польша) за 1 тыс. грн.

В свою очередь, ООО «Пауэр-Трейд» выкупило по стартовой цене доступ к украинско-молдавскому сечению мощностью до 250 МВт за 2 тыс. грн.

Напомним, «Укрэнерго» признавало несостоявшимися январский, февральский и мартовский месячные аукционы из-за отсутствия заявок.