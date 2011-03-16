Украина готова участвовать в добыче газа на шельфе Средиземного моря в Израиле – Азаров

Иерусалим. Украина готова принимать участие в добыче газа на шельфе Средиземного моря в Израиле.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря премьер-министра Украины Виталия ЛУКЬЯНЕНКО, об этом Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином НЕТАНЬЯХУ.

«Украина высказала желание и готовность принять участие в добыче газа на шельфе Средиземного моря», – сказал В.ЛУКЬЯНЕНКО.