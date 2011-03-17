Новое землетрясение произошло к северо-востоку от Токио

Очередное землетрясение магнитудой 5,3 произошло вчера в японской префектуре Ибараки, расположенной к северо-востоку от Токио.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Сильные толчки ощущались в большинстве центральных префектур главного японского острова Хонсю. Колебания почувствовали жители всех районов Токио, в том числе в здании представительства. Угрозы цунами нет. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 11 марта в Японии произошло землетрясение силой 9,0 баллов, которое вызывало цунами высотой более десяти метров. Вскоре в том же районе произошли еще несколько мощных подземных толчков магнитудой более 6,0 баллов. После землетрясения из-за выхода из строя систем охлаждения был введен режим чрезвычайной ситуации на двух АЭС, размещенных в сильно пострадавшей от подземных толчков и цунами префектуре Мияги.

Подтвержденное властями число погибших и пропавших без вести после разрушительного землетрясения, произошедшего в пятницу, превысило 13 тысяч человек.

По данным полиции, число погибших достигло 4 тысячи 340 человек.