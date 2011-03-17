«Энергоатом» привлечет кредит у «Ощадбанка»

НАК «Энергоатом» отобрала «Ощадбанк» для привлечения кредитных средств (3 лота) на общую сумму 260 млн. грн. сроком на 1 год.

Об этом говорится в сообщении компании, обнародованном на сайте «Государственных закупок».

Согласно сообщению, планируется, что 50 млн. грн. будут предоставлены в виде овердрафта, 100 млн. грн. и 110 млн. грн. – в виде возобновляемых кредитных линий.

Предложение банка акцептировано 1 марта т.г. Соответствующие договора, общая стоимость которых составляет 39,937 млн. грн., планируется подписать до 31 марта 2011 года.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2010 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.

ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2011 года активы банка составляли 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 44,778 млрд. грн., обязательства – 42,393 млрд. грн., уставный капитал – 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,626 млрд. грн.

В 2010 году «Ощадбанк» сократил прибыль против показателя 2009 года в 1,5 раза – до 461 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.