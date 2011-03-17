Саркози убежден в правильности выбора Францией ядерной энергетики

09:41, 17 марта 2011
Энергетика
0

Брюссель. Президент Франции Николя САРКОЗИ убежден в правильности выбора Францией ядерной энергетики.

Как сообщают французские СМИ, об этом он заявил, выступая на заседании Совета министров страны.

«Франция выбрала ядерную энергетику, которая является основным элементом ее энергетической безопасности и борьбы с «парниковыми газами», - сказал французский Президент.

При этом Н.САРКОЗИ отметил, что этот выбор неразрывно связан с обеспечение «очень высокого уровня безопасности» ядерных установок.

«Я остаюсь сегодня убежденным в уместности этого выбора», - подчеркнул он.

Вместе с тем французский президент отметил, что Франция готова извлечь уроки из событий на японской АЭС «Фукусима» и планирует провести полный осмотр систем безопасности АЭС.

80% французской электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, насчитывающих, в общей сложности, 58 блоков.

Как сообщал УНИАН, события вокруг японской АЭС, пострадавшей от землетрясения и цунами, вызвали серьезное обсуждение в Европе перспектив использования ядерной энергетики. Так, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ объявила во вторник, 15 марта о моратории на принятое осенью прошлого года решение о продление сроков эксплуатации немецких АЭС. При этом, канцлер пообещала закрыть 7 блоков, построенных до конца 1980 года.

Представители европейских министерств энергетики, национальных регуляторов ядерной энергетики и промышленности во время встречи 15 марта договорились провести испытания АЭС на безопасность при любых рисках. Планируется, что такие испытания могут быть проведены уже во второй половине этого года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter