Брюссель. Президент Франции Николя САРКОЗИ убежден в правильности выбора Францией ядерной энергетики.

Как сообщают французские СМИ, об этом он заявил, выступая на заседании Совета министров страны.

«Франция выбрала ядерную энергетику, которая является основным элементом ее энергетической безопасности и борьбы с «парниковыми газами», - сказал французский Президент.

При этом Н.САРКОЗИ отметил, что этот выбор неразрывно связан с обеспечение «очень высокого уровня безопасности» ядерных установок.

«Я остаюсь сегодня убежденным в уместности этого выбора», - подчеркнул он.

Вместе с тем французский президент отметил, что Франция готова извлечь уроки из событий на японской АЭС «Фукусима» и планирует провести полный осмотр систем безопасности АЭС.

80% французской электроэнергии вырабатывается на атомных станциях, насчитывающих, в общей сложности, 58 блоков.

Как сообщал УНИАН, события вокруг японской АЭС, пострадавшей от землетрясения и цунами, вызвали серьезное обсуждение в Европе перспектив использования ядерной энергетики. Так, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ объявила во вторник, 15 марта о моратории на принятое осенью прошлого года решение о продление сроков эксплуатации немецких АЭС. При этом, канцлер пообещала закрыть 7 блоков, построенных до конца 1980 года.

Представители европейских министерств энергетики, национальных регуляторов ядерной энергетики и промышленности во время встречи 15 марта договорились провести испытания АЭС на безопасность при любых рисках. Планируется, что такие испытания могут быть проведены уже во второй половине этого года.