Баррозу готов приехать в Киев на конференцию по ЧАЭС при условии, что не будет Лукашенко
Брюссель. Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ готов принять участие в Международной конференции "Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего", которая состоится 20-22 апреля в Киеве.
Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.
Вместе с тем собеседник агентства отметил, что есть одно условие, выдвигаемое Ж.БАРРОЗУ – отсутствие на конференции Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО.
«Это главное условие», - сказал представитель Еврокомиссии.
По его словам, Киев пока не сообщил, планируется ли участие А.ЛУКАШЕНКО в конференции.
Согласно веб-сайту конференции, правительство Беларуси является одним из ее соорганизаторов вместе с правительствами Украины и России, Еврокомиссией, Советом Европы и рядом других организаций.
Как сообщал УНИАН, после событий в Минске 19 декабря 2010 года ЕС ввел ряд санкций против официального Минска. Брюссель, в частности, требует освобождения политических заключенных и наказания виновных в применении силы против мирных демонстрантов.