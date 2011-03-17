Уровень радиации на «Фукусиме» не снижается

Уровень радиации возле японской АЭС «Фукусима-1» не снизился, несмотря на попытки японских военных этой ночью залить реакторы водой с вертолетов.

Как предает «Газета.Ru», два вертолета четырежды выливали тонны воды на третий реактор АЭС.

Сейчас уровень радиации в районе станции составляет 3 тысячи микрозивертов в час.

Вечером представители европейских властей предрекали возможные «катастрофические события в ближайшие часы» на АЭС. В зону бедствия должен прибыть глава МАГАТЭ.