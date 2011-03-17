«Укргазвыдобування» начало производство биотоплива на Шебелинском ГПЗ

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», с марта 2011 года начала производство биотоплива на Шебелинском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ, Харьковская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что программа по производству биотоплива на Шебелинском ГПЗ начата в прошлом году.

«Биотопливо Е-95-40 (зимнее) будет производиться ежегодно в период с октября по апрель. Соответственно, биотопливо Е-95-40 (летнее) будет выпускаться с апреля по октябрь», – отмечено в сообщении.

На сегодня производственные мощности Шебелинского ГПЗ позволяют осуществлять производство биотоплива в объеме 4 тыс. тонн ежемесячно.

Компания отмечает, что в условиях стремительного роста цен на бензин и дизтопливо сложились благоприятные условия для развития производства альтернативного топлива.

Биотопливо является альтернативой традиционным бензинам и более экологическое, поскольку продуктом его сгорания является углекислый газ, а не тяжелые металлы, как в случае с бензинами.

Справка УНИАН. Ведущим предприятием по переработке нефтепродуктов в структуре ДК «Укргазвыдобування» является Шебелинский газоперерабатывающий завод с глубиной переработки углеводородного сырья 90%.

Шебелинский ГПЗ производит автомобильные бензины марок А-76, А-92, А-95, А-98, дизельное топливо, сжиженный газ, уайт-спирит, мазут, битум и другие нефтепродукты.