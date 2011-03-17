Увеличение переработки на украинских НПЗ может снизить цены на топливо – Бойко

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО считает, что увеличение объемов переработки на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) дает основание надеяться на снижение цен на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед заседанием Кабинета Министров Украины.

Отвечая на вопрос журналистов, как загрузить работой отечественные НПЗ, министр отметил: «Механизм определенно есть, и частично НПЗ работают… Правительство работает над тем, чтобы увеличить долю (на рынке – УНИАН) отечественного топлива. И мы имеем увеличение переработки нефти на отечественных НПЗ. Это дает нам основание надеяться на уменьшение цены».

Ю.БОЙКО отметил, что государственные НПЗ готовятся отгружать сельхозпроизводителям дизельное топливо по льготным ценам.

Также Ю.БОЙКО сообщил, что в ближайшую среду состоится заседание экспертно-аналитической группы.

«Учитывая мировые тенденции, у нас есть определенный оптимизм в отношении цен на внутреннем рынке», – сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, по информации министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО, Украина планирует в этом году увеличить переработку нефти на 26% по сравнению с 2010 годом – до 14 млн. тонн за счет модернизации НПЗ.

Кроме того, по словам министра, для проведения посевной кампании Минэнергоугля уже согласовало с Минагропродом поставку топлива производителям сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в 2010 году украинские НПЗ переработали 11 млн. 96,6 тыс. тонн нефтяного сырья, что на 3,6% меньше, чем в 2009 году.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский, Лисичанский и Кременчугский, по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.