Азаров поручил Минэнерго увеличить поставки сырья на НПЗ
12:56, 17 марта 2011Энергетика
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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности увеличить объемы поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы с тем, чтобы достичь повышения производства топлива в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета Министров.
«Министерству энергетики и угля поручено обеспечить увеличение поставок сырья на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, чтобы бензин и дизтопливо собственного производства, которые выпускаются в приемлемом ценовом коридоре, согласованном правительством и участниками рынка, вытесняли импортное топливо, с которым в Украину импортируется инфляция», – сказал Н.АЗАРОВ.
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