Азаров поручил Минэнерго увеличить поставки сырья на НПЗ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству энергетики и угольной промышленности увеличить объемы поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы с тем, чтобы достичь повышения производства топлива в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Министерству энергетики и угля поручено обеспечить увеличение поставок сырья на отечественные нефтеперерабатывающие заводы, чтобы бензин и дизтопливо собственного производства, которые выпускаются в приемлемом ценовом коридоре, согласованном правительством и участниками рынка, вытесняли импортное топливо, с которым в Украину импортируется инфляция», – сказал Н.АЗАРОВ.