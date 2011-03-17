«Энергоатом» проведет дополнительный анализ сейсмоустойчивости украинских АЭС

НАЭК «Энергоатом» намерена привлечь проектные институты для актуализации информации о сейсмоустойчивости и сейсмическом уровне площадок, на которых расположены украинские АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент НАЭК Юрий НЕДАШКОВСКИЙ в ходе парламентских слушаний вечером 16 марта.

По его словам, в частности, компания планирует осуществить обследование состояния зданий и сооружений АЭС на предмет их готовности к прохождению землетрясений высокой амплитуды, провести анализ надежности энергообеспечения АЭС в аварийных ситуациях, приближенных к событиям в Японии. На основе этих исследований будет проведена коррекция программ повышения безопасности атомных энергоблоков компании

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ также сообщил, что в НАЭК создана специальная аналитическая группа, которая проводит мониторинг развития ситуации на аварийной японской «Фукусима-1». В функции группы входит подготовка соответствующих предложений по коррекции программ безопасности отечественных станций.

Ю.НЕДАШКОВСКИЙ также заявил, что компания готова предоставить помощь японским коллегам в ликвидации последствий аварии. По его словам, речь, в частности, идет о технологиях и специальной технике, имеющейся в распоряжении Аварийно-технического центра НАЭК.

Президент компании сообщил, что соответствующие предложения уже переданы в Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.