Азаров требует максимальных санкций для продавцов бензина в случае подтверждения сговора

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует применения максимальных санкций в случае, если будет подтвержден факт картельного сговора продавцов нефтепродуктов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета Министров.

Глава правительства напомнил, что Антимонопольный комитет Украины рассматривает действия трех сетей заправочных станций, в работе которых имеются признаки картельного сговора.

«Я требую, чтобы санкции для тех, кто пробует нажиться на гражданах, были максимальными и неотвратимыми», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины проводит расследование относительно роста цен на нефтепродукты, который имел место в конце 2010 – начале 2011 года.

По словам первого заместителя председателя АМК Юрия КРАВЧЕНКО, расследование еще не завершено, однако решение по данному вопросу планируется принять уже в ближайшее время.