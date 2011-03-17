ВР будет искать признаки государственной измены в действиях Тимошенко

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 256 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением образована ВСК.

Временная следственная комиссия должна расследовать обстоятельства возникновения задолженности промышленно-финансовой корпорации "Единые Энергетические Системы Украины" перед Министерством обороны Российской Федерации в сумме 198 млн. долларов и перед ОАО "Газпром" в сумме 84 млн. долларов и предоставления государственных гарантий об их погашении; расследовать обстоятельства проведения переговоров, согласования условий и подписания Контракта купли-продажи природного газа и Контракта об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины между НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" от 19 января 2009 года на предмет наличия признаков государственной измены в действиях бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Председателем Временной следственной комиссии избрана народный депутат Инна БОГОСЛОВСКАЯ (фракция Партии регионов), заместителем - народный депутат Юрий ЛИТВИН (фракция Народной партии).

Определен срок деятельности Временной следственной комиссии – один год со дня принятия этого постановления.

ВР должна заслушать отчет Временной следственной комиссии на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позже трехмесячного срока со дня принятия этого постановления.

Представители фракции БЮТ заявили, что они не представляли своих кандидатур в состав комиссии, хотя в проекте постановления есть фамилии Евгения ШАГО и Сергея ПАШИНСКОГО. В ответ на это председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил фракции определиться в отношении кандидатур в состав этой ВСК.