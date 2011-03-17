Нефтяные компании уплачивали штрафы в полном объеме – замглавы АМКУ

Нефтяные компании уплачивали штрафы по делам Антимонопольного комитета Украины в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя АМКУ Елена ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ, комментируя заявление Михаила БРОДСКОГО о том, что нефтяные компании не платили штрафы в государственный бюджет.

«Нефтяные компании оплачивали финансовые санкции. По всем делам, которые рассматривались территориальным отделением, финансовые санкции были уплачены в полном объеме. Те финансовые санкции, которые находятся на сегодняшний день в судебном рассмотрении, оплачиваются по решению суда исполнительной службой», – сказала она.

«Ситуация складывается не таким образом, как была представлена господином М.БРОДСКИМ», – подчеркнула Е.ЧЕРНЕЛЕВСКАЯ.

По ее словам, последняя финансовая санкция, которая поступила по делу относительно нефтепродуктов, была уплачена не нефтяными компаниями, а аэропортом «Борисполь».

«Финансовая санкция в размере 10 млн. (грн. – УНИАН) поступила от аэропорта «Борисполь», который совершал неправомерные действия на рынке керосина», – сообщила зампредседателя АМКУ.

Справка УНИАН. В эфире телепрограммы "Шустер Лайф" 11 марта т.г. Михаил БРОДСКИЙ заявил, что за многие годы в бюджет не было уплачено ни копейки штрафов, которые АМКУ налагал на нефтетрейдеров за нарушения антимонопольного законодательства. По его словам, до выплат дело не доходило, поскольку компании в судебном порядке небезуспешно обжаловали решения комитета.