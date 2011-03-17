Соболев: решение НКРЭ о повышении тарифов лишь увеличит количество неплательщиков

Решение НКРЭ о повышении цен на электроэнергию только увеличит количество неплательщиков среди населения Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявил глава оппозиционного правительства, народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, об этом свидетельствуют предыдущие подобные решения НКРЭ. «Решение НКРЭ по повышению тарифов привело к тому, что количество неплатежей начало расти, как снежный ком», - сказал он. По словам С.СОБОЛЕВА, общая сумма неплатежей сегодня достигает 14 млрд. грн. «По моему мнению, это ситуация в никуда. Потому что то, что кто-то рассказывает, что есть упрощенная система начисления субсидий – это полный блеф», - сказал народный депутат.