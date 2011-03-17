Гендиректором «ЛУКОЙЛ-Украина» назначен Гаврилец вместо Исаева

Генеральным директором ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» назначен Андрей ГАВРИЛЕЦ вместо Фейруза ИСАЕВА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель компании.

По словам собеседника агентства, А.ГАВРИЛЕЦ сегодня был представлен коллективу компании в качестве нового руководителя.

До этого назначения А.ГАВРИЛЕЦ занимал должность генерального директора ИП «ЛУКОЙЛ-Беларусь».

Возглавляющий до этого на протяжении последних 6 лет «ЛУКОЙЛ-Украина» Ф.ИСАЕВ назначен руководителем молдавского офиса компании, которым уже руководил в начале 2000-х гг.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе компании, официальная информация о смене руководства будет распространена в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2009 года генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Украина» Николай ЧЕРНЫЙ решил уйти с должности в связи с началом политической деятельности в Молдове. НК «ЛУКОЙЛ» назначила вместо него с 1 февраля 2010 года Ф.ИСАЕВА, который в 2005 году уже работал гендиректором компании, после чего занимал должность исполнительного директора.

Справка УНИАН. ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» является оптово-розничным оператором и на сегодняшний день управляет сетью из 276 АЗС (4,4% от общего числа АЗС в стране).