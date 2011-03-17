Украина сократила экспорт электроэнергии на 37,7%

Украина в январе-феврале т.г. сократила экспорт электроэнергии на 37,7%, или 371,2 млн. кВт/ч, по сравнению с январем 2010 года – до 614,7 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В отчетный период экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы сократился на 32,8%, или на 169,6 млн. кВт/ч, – до 517,7 млн. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился на 59,8% – до 91 млн. кВт/ч, в Словакию – вырос на 12%, до 257,1 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Румынию и Польшу из Украины в январе-феврале т.г. не осуществлялись.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживает дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-февраля т.г. выросли на 50% – до 2,1 млн. кВт/ч.

С 4 февраля в Беларусь проэкспортировано 264,5 млн. кВт/ч.

Также сообщается, что в феврале т.г. экспорт электроэнергии из Украины сократился на 14%, или на 60,3 млн. кВт/ч – до 371,5 кВт/ч, по сравнению с февралем 2010 года.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.