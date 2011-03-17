НКРЭ уменьшила ежегодный объем поставок электроэнергии «Укринтерэнерго»

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики уменьшила годовой объем поставки электроэнергии по нерегулируемому тарифу государственному предприятию «Укринтерэнерго» с 7 млрд. кВт/ч до 4 млрд. кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании регулятора в четверг.

С инициативой корректировки объемов ежегодной поставки в НКРЭ обратилась сама компания.

Справка УНИАН. «Укринтерэнерго» является государственным оператором экспорта электроэнергии из Украины. Компания в разное время осуществляло поставки электроэнергии во все страны, граничащие с Украиной. В настоящее время «Укринтерэнерго» осуществляет незначительные экспортные поставки электроэнергии только в Беларусь.