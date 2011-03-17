«Энергоатом» оценивает достройку энергоблоков Хмельницкой АЭС в 33 млрд. грн.

НАЭК «Энергоатом» оценивает стоимость строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС (Нетешин, Хмельницкая обл.) в 33 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор обособленного подразделения «Энергоатома» - «Атомпроектинжиниринг» Владимир БРОННИКОВ.

По его словам, такая предварительная оценка дана в проекте технико-экономического обоснования строительства блоков, разработанном ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" по заказу атомного оператора.

В.БРОННИКОВ отметил, что согласно разработанному документу, блоки планируется ввести в эксплуатацию в 2016-2017 гг.

Он сообщил, что комплексную государственную экспертизу ТЭО планируется завершить до конца этого года.

Генеральный директор также добавил, что с апреля «Энергоатом» проведет серию общественных слушаний на местном уровне с жителями населенных пунктов, прилегающих к месту достройки энергоблоков.

Как сообщал УНИАН, в июне 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением, в частности, предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину. Финансирование проекта будет осуществляться на условиях софинансирования.

ОАО «Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» (КИЭП) разрабатывает первую редакцию технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства энергоблоков №3 и 4 Хмельницкой АЭС. Согласно календарному плану, разработка документа должна была быть завершена в IV квартале 2010 г. при условии наличия финансирования. Окончательный вариант ТЭО будет готов до конца июля 2011 г., после чего начнутся процедуры его экспертизы и утверждения на уровне Кабинета министров Украины.