НФПУ обжалует в суде решение НКРЭ о повышении тарифов на электроэнергию

Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) считает решение Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) о повышении с 1 апреля тарифов на электроэнергию на 15% незаконным и обжалует его в суде.

Об этом сказано в заявлении НФПУ, переданном УНИАН.

Напомним, что НФПУ уже обжаловала в суде решение регулятора о повышении цен на природный газ для населения с августа 2010 года на 50%, однако проиграла суд в первой инстанции.

«Мы понимаем, что в украинских судах, подконтрольных власти, трудно добиться решений, которые противоречат позиции власти. Но это один из легитимных способов отстаивать социальную справедливость», - отмечается в заявлении.

По мнению председателя НФПУ Ярослава ЯКИБЧУКА, сегодняшнее решение НКРЭ незаконно, поскольку не согласовывалось с профсоюзами, как того требует Генеральное соглашением между правительством, работодателями и профсоюзами.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в четверг, 17 марта, приняло решение повысить тарифы на электроэнергию для населения на 15% с апреля.