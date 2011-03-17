Цена реализации сжиженного газа на аукционе УМВБ увеличилась на 16%

Средняя цена реализации сжиженного газа 17 марта на аукционе №27УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 15,9%, или на 1045,92 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 7606,6 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 2,752 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 20 млн. 933,360 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 3 марта на аукционе №26УТН на УМВБ увеличилась на 3,1%, или на 195,66 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 6560,68 грн. за тонну с НДС.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.