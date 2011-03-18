МАГАТЭ считает аварию на "Фукусиме" самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) считает аварию на японской АЭС "Фукусима-1" самой серьезной со времени Чернобыльской катастрофы в 1986 году, передает Радио «Свобода».

Власти Японии уже выразили готовность принять техническую помощь от США.

На АЭС, пострадавшей от мощного землетрясения 11 марта, продолжаются попытки охладить перегретые реакторы путем сброса тонн воды с вертолетов.

Семь пожарных нарядов сил самообороны Японии залили воду в бассейн с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) на третьем энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима", сообщает РИА «Новости». За раз в бассейн было подано 50 тонн воды. В резервуаре с отработанным топливом третьего реактора ранее понизился уровень воды, из-за чего возникла угроза выброса радиации. Накануне силы самообороны провели сброс воды на бассейн с вертолетов и приступили к его заливке при помощи пожарных машин. Кроме того, еще 30 нарядов управления пожарной охраны прибыли на временную базу поблизости от станции для участия в работах по закачке воды.

Группа представителей МАГАТЭ будет вести наблюдение за уровнем радиации в районе аварийной японской АЭС.

Метеорологи прогнозируют, что северо-западный ветер отнесет радиоактивный пар в район Тихого океана.