РФ не спешит с «Южным потоком», рассчитывая получить украинскую ГТС - российский эксперт

Москва. Россия не форсирует строительство «Южного потока», поскольку рассчитывает получить контроль над газотранспортной системой (ГТС) Украины.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал начальник аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (РФ) Александр ПАСЕЧНИК.

«Россия не форсирует процесс при всем желании строить «Южный поток» потому, что это может негативно повлиять на украино-российский диалог по объединению «Нафтогаза» и «Газпрома», - сказал А.ПАСЕЧНИК.

По его мнению, именно поэтому Россия рассматривает альтернативные сценарии, в частности отказ от морской части «Южного потока» в пользу транспортировки газа кораблями.

Эксперт считает, что в случае достижения «финальной цели передачи «Газпрому» национальной ГТС Украины», скорее всего, будет принято решение об отказе строить «Южный поток».

«Кратного роста потребления газа в Европе не предусматривается. Какой смысл строить трубу, которая будет пустой?» - отметил А.ПАСЕЧНИК.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Украиной для РФ намного выгоднее финасово, поскольку строительство «Южного потока» потребует до 16 млрд. евро против 3-4 млрд. долл. для модернизации украинской ГТС.

Как сообщал УНИАН, 17 марта глава Министерства энергетики РФ Сергей ШМАТКО на заседании президиума правительства РФ сообщил, что Минэнерго России прорабатывает нескольких морских альтернативных вариантов транспортировки газа в рамках проекта «Южный поток».

В частности, по его словам, прорабатываются традиционная часть с прокладкой подводной части по дну Чёрного моря; организация челночных поставок охлаждённого компримированного газа по так называемой технологии «СПГ-лайт» в пределах Чёрного моря; организация челночных поставок просто компримированного газа; организация челночных поставок СПГ (сжиженного природного газа) в пределах бассейна только Чёрного моря и с выходом на средиземноморские направления. А также поставки СПГ с полуострова Ямал, отметил он.

Справка УНИАН. «Южный поток» – система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийска (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая – через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка – около 900 км, максимальная глубина – более 2000 м, проектная мощность – 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок – 2015 год.