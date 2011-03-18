Котировки фьючерсов на нефть в четверг выросли

Фьючерсы на нефть в четверг, 17 марта, превысили уровень 101 доллар за баррель, так как Япония заявила о прогрессе в контролировании кризиса на поврежденной АЭС, а западные страны, очевидно, приблизились к вмешательству в ситуацию в Ливии, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 3,44 доллара, или на 3,5%, до 101,42 доллара за баррель. Фьючерсы закрылись выше отметки 100 долларов за баррель впервые с понедельника.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 4,30 доллара, или на 3,9%, до 114,90 доллара за баррель.

Ядерный кризис, вызванный произошедшим в пятницу в Японии землетрясением магнитудой 9,0 баллов, сильно встревожил инвесторов, заставив их избегать рискованных активов, таких как сырьевые товары на фоне опасений о масштабном катаклизме. Однако в четверг цены на сырье выросли ввиду ожиданий, что Япония добьется прогресса в том, чтобы предотвратить такой исход.

Японские власти сбросили 100 тонн морской воды на АЭС "Фукусима 1" в четверг в попытке охладить горящие резервуары с отработавшим ядерным топливом. По заявлениям властей, уровни радиации на АЭС немного снизились.

Между тем, нестабильность в арабских странах в четверг усилила опасения относительно перебоев с поставками нефти. Ранее Совет безопасности ООН принял проект резолюции по Ливии, объявив ее запретной для полетов зоной.

Власти Бахрейна в четверг продолжили сурово пресекать антиправительственные акции протеста. Власти Бахрейна арестовали нескольких лидеров оппозиции утром в четверг. Ранее протестующие были вытеснены из столицы страны, Манамы.

Власти Бахрейна наряду с властями других стран Персидского залива пытаются подавить восстания, которые, как многие опасаются, могут распространиться на другие нефтедобывающие страны. Трейдеры, в частности, внимательно наблюдают за соседней Саудовской Аравией, которая увеличила добычу, чтобы восполнить нехватку ливийской нефти.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли в цене на 10,69 цента, или на 3,8%, до 2,9606 доллара за галлон. Мартовские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 6,77 цента, или на 2,3%, до 3,0659 доллара за галлон.