ТСН: битву за "Фукусиму" ведут ликвидаторы-"камикадзе", 5 из них уже погибли

За спасение японской АЭС борются, по меньшей мере 50 работников, часть из которых является добровольцами. Дозы облучения, которые они рискуют получить, могут оказаться летальными, передает ТСН.

На японской АЭС "Фукусима-1", по неофициальным данным, погибли пятеро рабочих, которые занимались ликвидацией аварии. Причина их смерти пока не установлена. Еще 21 человек пострадали и двое сотрудников пропали без вести.

В пятницу на АЭС продолжаются работы по охлаждению реакторов. Из второго, третьего и четвертого энергоблоков утром поднимались клубы белого дыма.

За спасение станции борются, по меньшей мере, 50 работников. Часть работников-"камикадзе" является добровольцами, часть - остались здесь по приказу.

Как рассказал один из ликвидаторов, прежде чем заступить на смертоносную вахту, они на всякий случай прощаются со своими родными и близкими. "Ты, конечно, волнуешься за здоровье и безопасность своей семьи, но у тебя есть обязанность, и она вынуждает оставаться на месте", - объяснил атомщик.

На момент взрыва на японской АЭС внутри второго реактора степень радиации достигла 400 милизивертов, об уровне радиации внутри зданий пока не сообщается. Именно там инженеры пытаются отремонтировать оборудование, которое вышло из строя. По оценке экспертов, радиация в этих помещениях должна быть еще выше.

В этих условиях спасатели не могут долго находиться около реакторов, они работают, постоянно меняя друг друга, поскольку дозы облучения, которые они рискуют получить, могут оказаться летальными. Имена 50 героев неизвестны - среди них есть военнослужащие сил самообороны, несколько полицейских и пожарных, контрактники.

Эксперты Международной организации атомной энергии (МАГАТЭ) оценивают ситуацию на АЭС как "очень серьезную". Из шести энергоблоков на четырех уже случились пожары, взрывы и частичное расплавление топливных элементов. Чтобы охладить реакторы, японцы заливают их водой с земли и с воздуха.

Хотя вокруг АЭС зафиксировано повышение радиационного фона, в околицах столицы Токио, расположенной в 220 километрах к югу от Фукусимы, радиоактивного загрязнения не выявлено. Невзирая на это, многие жители города решили выехать или же не выходят из своих домов.

Количество жертв катаклизмов в Японии растет ежедневно. По последним данным, жертвами землетрясения и цунами 11 марта стали 6400 человек, свыше 10 тысяч 200 считаются пропавшими без вести.