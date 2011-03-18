Количество постов, измеряющих радиацию на Дальнем Востоке, увеличено до 550

Количество наземных постов, контролирующих радиационную обстановку на территории Дальневосточного федерального округа после аварии на АЭС в Японии, увеличилось почти на 40% и составляет сейчас 550, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС РФ Сергей Викторов. Ранее замеры радиационного фона на Дальнем Востоке вели около 400 постов, а также корабли погранслужбы ФСБ и авиация МЧС. "Количество таких постов увеличено на 152, всего их функционирует в настоящее время 550", - сказал собеседник агентства. "С помощью приборов специалисты МЧС, подразделений Росгидромета и Роспотребнадзора проводят замеры радиационного фона в воздушной атмосфере на различных расстояниях от земли, загрязнений не обнаружено", - добавил Викторов. Землетрясение магнитудой 9 произошло у северо-восточного побережья Японии 11 марта. Подземные толчки вызвали цунами высотой более десяти метров, которое привело к масштабным разрушениям. По последним официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести более 15 тысяч человек. На японских АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2"после землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1"произошли взрывы, на первом, втором и третьем реакторах, пожар на четвертом энергоблоке. Как ранее сообщили японские атомщики, в третьем энергоблоке нагревается хранилище отходов ядерного топлива, из-за чего происходит утечка радиоактивных веществ в атмосферу. Защитная оболочка третьего реактора ранее получила повреждения в результате землетрясения. Россия в связи со сложной обстановкой на японских АЭС усилила мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке. Замеры показывают, что уровень радиации в регионе находится в норме.