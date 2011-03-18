Решение АМКУ в отношении действий компаний на рынке нефтепродуктов ожидается 22 марта - Азаров

Решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по вопросу о существовании картельного сговора компаний, работающих на украинском рынке нефтепродуктов, ожидается во вторник, 22 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

«Я думаю, что во вторник на следующей неделе такое решение Антимонопольный комитет вынесет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 января этого года АМКУ начал расследование деятельности ценовых лидеров рынка на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства во время ценообразования на топливо.

Планировалось, что решение в деле по факту резкого роста цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года в основных сетях автозаправочных станций Украины Антимонопольный комитет огласит 15 марта. Однако комитет отложил вынесение решения по данному делу.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» заявил, что Антимонопольный комитет Украины может оштрафовать нефтетрейдеров на сумму до 1 млрд. грн. за резкий рост цен на бензины А-95 и А-92 в конце 2010 года - начале 2011 года.

17 марта на заседании Кабинета министров Н.АЗАРОВ заявил, что требует применения максимальных санкций в случае, если будет подтвержден факт картельного сговора продавцов нефтепродуктов в Украине.

Глава правительства напомнил, что АМКУ рассматривает действия трех сетей заправочных станций, в работе которых имеются признаки картельного сговора.