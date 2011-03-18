Азаров считает невозможным введение импортных пошлин на нефтепродукты

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает невозможным на данном этапе введение пошлин на импорт нефтепродуктов в Украину, поскольку это приведет к повышению цены на бензин на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

«Сейчас не самый подходящий момент для введения этих пошлин. Введение пошлин автоматически поднимет цену на бензин, по крайней мере на 1,5 грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он выразил надежду, что со временем цена на нефть в мире снизится до 80-90 долларов за баррель. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что такой прогноз обсуждался в ходе его встречи с представителями ОПЕК в конце прошлого года.

«Давайте наберемся терпения немного, пройдем этот сложный период. Я не верю, что цена на нефть будет на таком высоком уровне сохраняться длительное время. В конце концов наступит стабилизация, и цены на нефть войдут в оптимальный коридор», - сказал премьнр.

При этом он отметил, что правительство предпринимает меры для увеличения производства и повышения качества нефтепродуктов на отечественных НПЗ.

«Мы проводим комплекс мер, которые позволят поднять переработку нефти на наших предприятиях. Мы ведем соответствующие переговоры с Беларусью, Азербайджаном и т.д. Я думаю, что мы в течение 2011 года этот вопрос решим», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.