Подводные газопроводы менее выгодны России, чем транзит через Украину – Клюев

Эксплуатация подводных газопроводов - "Северного потока" и "Южного потока" - менее выгодна для Российской Федерации, чем транзит через Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Международного экономического форума государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» в Москве заявил первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ.

«Самое эффективное направление транзита газа из России в страны ЕС – это Украина. И это факт», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что «Северный поток» вскоре будет закончен, но его эксплуатация и строительства намного дороже, чем транзитировать газ через украинскую территорию.

«Это касается и «Южного потока». У России есть опыт строительства газопровода «Голубой поток» между РФ и Турцией, но, насколько я знаю, он до сих пор работает неэффективно», - отметил он. И добавил: «Строить под водой и в обход намного сложнее».

По его словам, Украина сняла все политические сложности для того, чтобы транзит всех углеводородов – нефти и газа – шел через Украину.

А.КЛЮЕВ отметил, что решение строить «Южный поток» было политическим и не основано на экономических расчетах.

«Россия далеко зашла в переговорном процессе, для того чтобы одномоментно отказаться от этого проекта. Здравый смыл и экономика восторжествуют, и мы каким-то образом договоримся о том, чтобы все шло через украинскую ГТС», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что еще год назад между Украиной и РФ были непростые отношения, и газовые войны между странами не дали ни одной из них ничего хорошего.

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

«Южный поток» - система газопроводов, которая должна соединить Россию и страны Южной и Центральной Европы. Магистральный газопровод пройдёт по дну Чёрного моря из города Новороссийск (Россия) до города Варна (Болгария). Предполагается, что далее «Южный поток» будет разветвляться: одна магистраль пройдет через Грецию на юг Италии, вторая - через Сербию и Венгрию в Австрию.

Общая протяженность черноморского участка - около 900 километров, максимальная глубина - более 2000 метров, проектная мощность - 63 млрд. кубометров газа в год. Предположительное начало поставок - 2015 год.