Азаров: условия закупки газа у России губительны для экономики Украины

Существующие условия закупки газа у России губительны для экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

«Условия монопольной зависимости от одного поставщика, который нам диктует неподъемные цены, - по сути дела, для нашей экономики это губительная перспектива. Или мы договариваемся с нашими партнерами о нормальном соглашении о поставках газа, или мы делаем все, чтобы диверсифицировать поставки газа в Украину. У нас другого выхода нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что руководство Украины приветствует желание иностранных компаний работать в Украине в направлении разведки и добычи сланцевого газа и газа шельфа Черного моря.

Как сообщал УНИАН, согласно подписанным в январе 2009 года российско-украинским газовым контрактам на период до 2020 года, цена импорта российского газа рассчитывается по формуле, учитывающей изменение цен на мазут и газойль.

В законе о государственном бюджете на 2011 год средняя цена импортируемого природного газа прогнозируется на уровне 269 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2011 года цена импортируемого в Украину газа составит 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

В то же время, по прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, среднегодовая цена на поставляемый ОАО «Газпром» природный газ для Украины в текущем году может превысить 300 долл. за тыс. куб. м.

Глава украинского правительства Николай АЗАРОВ не раз заявлял, что Украина настаивает на пересмотре газовых контрактов с Россией и намерена убедить российскую сторону в необходимости это сделать. По словам премьер-министра, в первую очередь в контрактах необходимо пересмотреть формулу формирования цены на газ, закупаемый Украиной у России.