За неделю розничные цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 2,4% - эксперты

С 11 по 18 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,2–4,4% (в среднем на 2,4%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 11 по 18 марта средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: бензин А-80 – увеличились на 4,4% - с 8,63 грн./литр до 9,01 грн./литр; бензин А-92 – увеличились на 2,3% - с 9,10 грн./литр до 9,31 грн./литр; бензин А-95 – увеличились на 1,2% - с 9,49 грн./литр до 9,60 грн./литр; дизельное топливо – увеличились на 1,7% - с 8,92 грн./литр до 9,07 грн./литр.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.